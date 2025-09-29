Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Фабиан Марожан, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:0, четвертьфинал ATP 500 Пекин

Янник Синнер вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине, обыграв Марожана
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В 1/4 финала он одержал победу над Фабианом Марожаном из Венгрии (57-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.

Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 09:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Синнер выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Марожана три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира в Пекине Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минором, занимающим восьмую строчку рейтинга.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Потапова сражается за 4-й круг Пекина! Мирра и Синнер победили, ждём Медведева. LIVE!
Live
Потапова сражается за 4-й круг Пекина! Мирра и Синнер победили, ждём Медведева. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android