Янник Синнер вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Пекине, обыграв Марожана
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В 1/4 финала он одержал победу над Фабианом Марожаном из Венгрии (57-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:5.
Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 09:25 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Синнер выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Марожана три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В полуфинале турнира в Пекине Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минором, занимающим восьмую строчку рейтинга.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
11:26
-
11:19
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:44
-
10:38
-
10:28
-
10:08
-
09:57
-
09:39
-
09:33
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
07:41
-
06:17
-
06:00
-
05:18
-
02:58
-
00:53
-
00:29
-
00:14
- 28 сентября 2025
-
23:55
-
23:36
-
23:04
-
23:01
-
22:51
-
22:38
-
22:30
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:27