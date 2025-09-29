Швёнтек вышла в 4-й круг турнира в Пекине после отказа Осорио продолжать борьбу

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине после того, как её соперница колумбийка Камила Осорио (83-й номер рейтинга) снялась по ходу матча третьего круга турнира при счёте 6:0 в пользу польки.

Теннисистки провели на корте 40 минут. За время матча Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из шести за матч. Осорио не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх, которые удалось заработать за матч.

В четвёртом круге турнира в Пекине Ига Швёнтек сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро.