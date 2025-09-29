Швёнтек вышла в 4-й круг турнира в Пекине после отказа Осорио продолжать борьбу
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине после того, как её соперница колумбийка Камила Осорио (83-й номер рейтинга) снялась по ходу матча третьего круга турнира при счёте 6:0 в пользу польки.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 09:40 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
Камила Осорио
К. Осорио
Теннисистки провели на корте 40 минут. За время матча Швёнтек выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из шести за матч. Осорио не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх, которые удалось заработать за матч.
В четвёртом круге турнира в Пекине Ига Швёнтек сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро.
