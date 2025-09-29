Эдуард Кудерметов — дочерям: 1% — это талант, а 99% — это работа

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов рассказал, как прививал дисциплину дочерям Веронике и Полине Кудерметовым.

«Девочки в переломный возраст, в 16-18 лет, могут вообще сказать: «Всё! Не хочу больше заниматься теннисом и никогда не хотела. Это вы хотите». И всё — в никуда! Да и дети не такие счастливые, когда большую часть жизни занимались теннисом. И вообще неважно, каким видом спорта — даже баскетболом, волейболом, другими видами спорта. Всё это определяет их ритм жизни, когда есть определённая дисциплина, обязательства. И тут они выходят просто в жизнь. Это очень тяжело — психологически всё это пережить.

Поэтому я всегда повторял детям, причём не только своим, но и другим, кого тренировал. Вот смотрите: вы сейчас играете, а всё зависит от чего? Не от таланта. 1% – это ваш талант, а 99% – это работа. Кто лучше работает, тот и будет играть. По-любому будет играть тот, кто хочет, у кого есть желание пересилить себя. И потом вот вы, кто весь такой из себя перспективный, талантливый, закончите со спортом, не попадёте никуда, придёте домой и включите телевизор. А те, кто был, казалось бы, хуже вас, но кто пахал, вы на них будете в телевизоре смотреть. И про них комментаторы будут говорить, у них будут спонсоры, слава, всё что хочешь. И вот тогда вам будет очень плохо. Вы будете всегда себе повторять: «Я же могла бы, но у меня была лень на первом месте или ещё что-то». Так что думайте! – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.