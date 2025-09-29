Кудерметов: в теннисе все закрытые, отстранённые, матч сыграли, поздоровались и разошлись

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов рассказал о человеческих взаимоотношениях в теннисе.

– Вы общаетесь с другими известными спортивными родителями в том же теннисе. Возможно, делитесь опытом друг с другом?

– Нет, я тоже так думал изначально. И когда я сам ещё спортом занимался, считал, что мы все такие дружные, все общаемся хоккейной тусовкой. Причём неважно даже, из твоей команды игрок или из другой. После игры всегда дружно пообщаемся, можно на ночёвку остаться у соперника, в гости друг к другу ходим. Но в теннисе не так. Они там какие-то все закрытые, отстранённые. Поздоровались, матч сыграли, разошлись. На этом всё.

Причём это не только с иностранцами. Я скажу, что и русские с русскими не особо общаются, и американцы между собой. Только так — головой покивают друг другу. Но их понять тоже можно. Конкуренция, индивидуальный вид спорта. Да и видишь постоянно одни и те же лица. Это надоедает! Турниры меняются, страны, города, но не люди вокруг тебя. На корт, на тренировку, в ресторан — куда ни придёшь, везде те же самые люди. Я за полгода-то устал, а они годами так ездят. Ужас! – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.