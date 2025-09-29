«Возможно, спрошу совета у Коболли». Музетти — о предстоящем матче с Тьеном

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала турнира АТР-500 в Пекине с американским теннисистом Лёнером Тьеном.

«Я даже ещё не тренировался к этому матчу, так что мне самому любопытно. Возможно, даже спрошу совета у Коболли. Несомненно, это игрок с большим потенциалом, и к этому матчу нужно подходить осторожно. Конечно, я постараюсь максимально использовать свои сильные стороны: инициативность с форхенда будет ключевой», – приводит слова Музетти Punto de Break.

Лёнер Тьен обыграл итальянского теннисиста Флавио Коболли в матче второго круга турнира в Пекине со счётом 6:3, 6:2.

Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.