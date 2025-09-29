Скидки
Главная Теннис Новости

Кудерметова/Мертенс — Като-Штолляр, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:1, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вылетели с парного турнира в Пекине
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс завершили выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге они потерпели поражение от дуэта Фанни Штолляр (Венгрия)/Мию Като (Япония) со счётом 6:2, 6:7 (4:6), 0:1 [10:12].

Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 08:50 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 0 10
2 		7 7 1 12
         
Мию Като
Япония
Мию Като
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
М. Като Ф. Штолляр

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили пять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Действующими чемпионками турнира в Пекине являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Комментарии
