Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вылетели с парного турнира в Пекине
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс завершили выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге они потерпели поражение от дуэта Фанни Штолляр (Венгрия)/Мию Като (Япония) со счётом 6:2, 6:7 (4:6), 0:1 [10:12].
Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 08:50 МСК
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|0 10
|
|7 7
|1 12
Мию Като
Фанни Штолляр
М. Като Ф. Штолляр
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили пять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Действующими чемпионками турнира в Пекине являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
11:26
-
11:19
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:44
-
10:38
-
10:28
-
10:08
-
09:57
-
09:39
-
09:33
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
07:41
-
06:17
-
06:00
-
05:18
-
02:58
-
00:53
-
00:29
-
00:14
- 28 сентября 2025
-
23:55
-
23:36
-
23:04
-
23:01
-
22:51
-
22:38
-
22:30
-
22:05
-
21:55
-
21:41
-
21:27