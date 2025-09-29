Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вылетели с парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс завершили выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге они потерпели поражение от дуэта Фанни Штолляр (Венгрия)/Мию Като (Япония) со счётом 6:2, 6:7 (4:6), 0:1 [10:12].

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили пять подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Действующими чемпионками турнира в Пекине являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.