Стэн Вавринка ответил, на каком месте в рейтинге был сейчас, если бы находился на пике

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка считает, что уровень современного тенниса находится на предельно высоком уровне.

— Где бы пиковый Стэн Вавринка находился сейчас в рейтинге? Только не скромничай!

— В сегодняшних реалиях? Ноль идей. Я думаю, современная игра находится на запредельной высоте. Когда видишь Карлоса и Янника, уровень, на котором они играют, это просто невероятно. И я никогда не любил сравнить поколения. Но, на мой взгляд, нынешнее всегда будет лучше предыдущего, — сказал Вавринка в интервью «Больше!».