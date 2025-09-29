Скидки
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка — о своей карьере: добился большего, чем мог мечтать

Стэн Вавринка — о своей карьере: добился большего, чем мог мечтать
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением о том, готов ли он заново пройти свою карьеру, учитывая опыт и знания, полученные им за годы игры.

— Хотел бы ты заново пройти всю карьеру с ужасными знаниями и опытом, который ты получил, или оставил бы всё, как есть?
— Я доволен тем, чего достиг к этому моменту. Я добился большего, чем мог мечтать. Моей мечтой было стать профессиональным теннисистом. У меня были хорошие результаты. Я выиграл несколько турниров «Большого шлема», так что я очень доволен этим, – сказал Вавринка в интервью «Больше!».

Ранее Стэн Вавринка получил уайлд-кард на участие в «Мастерсе» в Шанхае, который пройдёт с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

