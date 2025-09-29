Скидки
Теннис

«Очень нравится!» Андреева отреагировала на прозвище, которое ей дали китайские фанаты

«Очень нравится!» Андреева отреагировала на прозвище, которое ей дали китайские фанаты
Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева узнала, какое прозвище ей дали китайские болельщики, отметив, что оно ей понравилось.

– Знаешь, что у тебя уже есть китайское прозвище?
– Я знаю, потому что один китайский фанат сказал мне. Но я забыла.

– Ну, я не буду говорить по-китайски. В переводе оно означает «Маленькая дерзкая Мирра». Тебе нравится?
– Конечно. Мне очень нравится! (Улыбается.), – сказала Андреева в интервью на корте после матча.

Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине, где ей предстоит сыграть с британкой Сонай Картал.

«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей соревнований является американка Кори Гауфф.

