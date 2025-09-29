Кудерметов рассказал, как следит за матчами дочерей во время теннисных турниров

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов рассказал, как он следит за матчами дочерей Вероники и Полины Кудерметовых.

– Где больше переживаете, когда на корте рядом с Вероникой и Полиной, либо когда дома следите, на расстоянии?

– Конечно, когда на корте. Дома спокойнее гораздо. Я знаю, что есть родители, которые даже по телевизору своих детей не смотрят – настолько они переживают. Вот матч пройдёт, они уже знают результат, и только тогда спокойно смотрят в записи. Но как не переживать за своего ребёнка?

Даже тренер, которому зарплату платят, и то эмоции испытывает, привязывается, а когда твой родной человек, то это совсем другое дело. И ладно бы теннис. Я не представляю, какие эмоции у родителей, чьи дети занимаются боксом или борьбой, когда их детей колошматят в прямом эфире…

– Самые тяжёлые эмоции, когда переживали за Веронику, это Олимпиада? Вероника признавалась, что её подкосило поражение в Токио, что она осталась без медалей. Как её поддержали?

– Когда они на соревнованиях, когда они в игре, мы, как правило, не созваниваемся. Пишем поздравления, базово – привет, пока, спокойной ночи. Коротко и ясно. Тем более что есть разница в часовых поясах – мы только просыпаемся, а они там уже спать ложатся. А уже когда доиграют до конца, то общаемся по видео, обсуждаем. Конечно, поддерживаем как можем, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.