Отец Кудерметовых: смотрели, как обе плачут. Два турнира подряд их ставили в первом круге

Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов рассказал, как воспринимает очные противостояния своих дочерей Вероники и Полины на корте, а также в рейтинге WTA-тура.

– В этом году Вероника с Полиной впервые сыграли между собой, причём дважды – в Мадриде и Хертогенбосхе. С какими эмоциями следили за этими играми?

– Смотрели, как обе плачут… Почти два турнира подряд так совпадало, что их ставили друг с другом в первом же круге по сетке. Они, в принципе, не должны были встречаться сразу в первом круге. Они же рядом по рейтингу идут. Ну что делать!

– В начале этого года Полина обошла в рейтинге WTA Веронику. Для старшей дочери это был нужный толчок, психологический сигнал, что надо прибавлять?

– Есть такое! Она завелась, сразу результаты пошли в гору. Но мы старались особо с ними эту тему не обсуждать. Младшая хочет догнать, старшая – не отдать… Так и должно быть. Это спорт! В спорте, по идее, нет друзей, и даже родственные связи иначе воспринимаются. Ты вышел и играешь на победу.

Вообще теннисисты, если сравнивать с другими видами спорта, они к этим поражениям в целом относятся спокойно, как правило. Потому что турниры идут каждую неделю, постоянно, непрерывно. У гимнастов может быть три-четыре крупных старта за весь год. А здесь по 52 турнира в году – вот и отношение такое: не получилось сейчас – получится завтра. Не этот турнир, так следующий. И потом ещё следующий, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.