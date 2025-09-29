Скидки
Главная Теннис Новости

Отец Кудерметовых высказался о выступлении теннисистов под нейтральным флагом

Отец Кудерметовых высказался о выступлении теннисистов под нейтральным флагом
Экс-хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», «Спартака», ЦСКА и сборной России Эдуард Кудерметов высказался о своём отношении к выступлению российских теннисистов под нейтральным флагом во время соревнований.

– К разговору о патриотических чувствах. Здорово, что теннис, в принципе, не так сильно пострадал от спортивных санкций. Но в любом случае приходится выступать в нейтральном статусе – без флага, гимна, остальных государственных атрибутов. Как вы к этому относитесь?
– Конечно, это неприятно. Это политический момент, который вызывает множество споров. Но если говорить про простой народ, то со стороны обычного болельщика – ему вообще всё равно. Они сидят на трибунах, вытаскивают российские флаги. Украинцы, естественно, сразу недовольство высказывают. Но что можно сделать?

Эти флаги достают малайцы, американцы, просто люди из разных стран, которым понравилось, как играют наши, российские спортсмены, и они их таким образом поддерживают. Это политики ругаются между собой, а простым людям на все эти распри наплевать, – сказал Кудерметов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Младшая хочет догнать, старшая — не отдать». Отец Кудерметовых о теннисной карьере дочек
«Младшая хочет догнать, старшая — не отдать». Отец Кудерметовых о теннисной карьере дочек
