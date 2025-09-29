Тейлор Фриц обыграл Бруксби и вышел в финал «пятисотника» в Токио

Финалист US Open — 2024, пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/2 финала он одержал уверенную победу над своим соотечественником Дженсоном Бруксби (86-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Фриц выполнил 13 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Бруксби два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В финале турнира в Пекине Тейлор Фриц встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).