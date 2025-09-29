Скидки
Дженсон Бруксби — Тейлор Фриц, результат матча 29 сентября 2025, счет 0:2, полуфинал ATP 500 Токио

Тейлор Фриц обыграл Бруксби и вышел в финал «пятисотника» в Токио
Комментарии

Финалист US Open — 2024, пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/2 финала он одержал уверенную победу над своим соотечественником Дженсоном Бруксби (86-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Токио (м). 1/2 финала
29 сентября 2025, понедельник. 10:20 МСК
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Фриц выполнил 13 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Бруксби два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В финале турнира в Пекине Тейлор Фриц встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).

Комментарии
