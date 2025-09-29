Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определилась сетка «Мастерса» в Шанхае, где сыграют Алькарас, Синнер, Джокович, Медведев

Прошла жеребьёвка основной сетки турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который состоится с 1 по 12 октября. На соревнованиях сыграют три российских теннисиста — Карен Хачанов (девятый сеяный), Андрей Рублёв (13) и Даниил Медведев (16).

На турнире также примут участие лидеры мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер, а также 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай). Возможные четвертьфиналы по посеву:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 7).

Александр Зверев (Германия, 3) — Лоренцо Музетти (Италия, 8).

Бен Шелтон (США, 6) — Новак Джокович (Сербия, 4).

Тейлор Фриц (США, 5) — Янник Синнер (Италия, 2).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Шанхае является Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.