Бен Шелтон: 90 тысяч кричащих болельщиков — это слишком много

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился мнением о том, возможно ли заполнение полного стадиона для американского футбола, если на нём будет проходить теннисный турнир.

— Как большой поклонник американского спорта я должен спросить, будет ли когда-нибудь теннисный матч таким же громким, как футбольный стадион «Флорида Гейторс»?

— Не знаю, не думаю, учитывая 90 тысяч, даже почти 100 тысяч зрителей (улыбается).

— Ладно, 20 тысяч, но громкие.

— Не думаю (улыбается). Я думаю, что 90 тысяч кричащих болельщиков — это слишком много, а в теннисе, как вы сказали, у нас всего 25 тысяч мест, это самый большой стадион.

— А ты бы хотел, чтобы было так же громко?

— Да, конечно, это было бы здорово, – сказал Шелтон в интервью «Больше!».