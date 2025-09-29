Скидки
Бен Шелтон: 90 тысяч кричащих болельщиков — это слишком много

Аудио-версия:
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился мнением о том, возможно ли заполнение полного стадиона для американского футбола, если на нём будет проходить теннисный турнир.

— Как большой поклонник американского спорта я должен спросить, будет ли когда-нибудь теннисный матч таким же громким, как футбольный стадион «Флорида Гейторс»?
— Не знаю, не думаю, учитывая 90 тысяч, даже почти 100 тысяч зрителей (улыбается).

— Ладно, 20 тысяч, но громкие.
— Не думаю (улыбается). Я думаю, что 90 тысяч кричащих болельщиков — это слишком много, а в теннисе, как вы сказали, у нас всего 25 тысяч мест, это самый большой стадион.

— А ты бы хотел, чтобы было так же громко?
— Да, конечно, это было бы здорово, – сказал Шелтон в интервью «Больше!».

Комментарии
