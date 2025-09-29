Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова – Зейнеп Сёмнез, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:0, 3-й круг турнира в Пекине

Анастасия Потапова вышла в четвёртый круг турнира в Пекине
Комментарии

59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в матче третьего круга турецкую теннисистку Зейнеп Сёнмез (82-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 11:05 МСК
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Потапова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Зейнеп Сёнмез сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

За право выйти в четвертьфинал турнира в Пекине Потапова поспорит с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Материалы по теме
Мирра пробилась в 4-й круг Пекина: 18-летняя Андреева повторила достижение Винус Уильямс
Мирра пробилась в 4-й круг Пекина: 18-летняя Андреева повторила достижение Винус Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android