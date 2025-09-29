Анастасия Потапова вышла в четвёртый круг турнира в Пекине
59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в матче третьего круга турецкую теннисистку Зейнеп Сёнмез (82-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:5.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 11:05 МСК
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Анастасия Потапова
А. Потапова
Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Потапова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Зейнеп Сёнмез сделала в игре один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
За право выйти в четвертьфинал турнира в Пекине Потапова поспорит с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и китаянкой Чжэн Циньвэнь.
