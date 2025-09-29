«Всё ещё ищу свой путь». Шелтон — о самовыражении в АТР-туре

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, насколько отличается теннис в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) от профессионального тура в плане самовыражения.

— Как ты знаешь, теннис очень консервативный вид спорта. Как лично ты находишь баланс между самовыражением и тем, как выглядит теннис сегодня?

— Да, есть много различий. Как вы сказали, я учился в Университете Флориды, и спортивная теннисная жизнь в колледже сильно отличается от профессионального тенниса. Так что для меня это было бы небольшим уроком, то, насколько сильно отличаются два тура, университетский и профессиональный. Но да, я всё ещё ищу свой путь.

— Это тяжело?

— Я думаю, что на данный момент уже не так сложно, но, когда я впервые попал в тур, было тяжко, – сказал Шелтон в интервью «Больше!».