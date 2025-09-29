Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Всё ещё ищу свой путь». Шелтон — о самовыражении в АТР-туре

«Всё ещё ищу свой путь». Шелтон — о самовыражении в АТР-туре
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, насколько отличается теннис в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) от профессионального тура в плане самовыражения.

— Как ты знаешь, теннис очень консервативный вид спорта. Как лично ты находишь баланс между самовыражением и тем, как выглядит теннис сегодня?
— Да, есть много различий. Как вы сказали, я учился в Университете Флориды, и спортивная теннисная жизнь в колледже сильно отличается от профессионального тенниса. Так что для меня это было бы небольшим уроком, то, насколько сильно отличаются два тура, университетский и профессиональный. Но да, я всё ещё ищу свой путь.

— Это тяжело?
— Я думаю, что на данный момент уже не так сложно, но, когда я впервые попал в тур, было тяжко, – сказал Шелтон в интервью «Больше!».

Материалы по теме
Бен Шелтон: 90 тысяч кричащих болельщиков — это слишком много
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android