Медведев — Зверев: онлайн-трансляция четвертьфинала в Пекине начнётся после 15:30
Поделиться
Сегодня, 29 сентября, пройдёт матч 1/4 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга.
Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Александр Зверев
А. Зверев
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Александр Зверев, начало которого запланировано не ранее 15:30 мск.
Счёт личных встреч — 13-7 в пользу Медведева (10-7 на харде). Зверев поначалу вёл 4-0 и 5-1, но после 2019-го смог обыграть Даниила лишь в финале Итогового чемпионата — 2021 и в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати-2023. Последние четыре поединка взял россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
14:10
-
13:55
-
13:32
-
13:24
-
13:20
-
13:07
-
13:00
-
12:47
-
12:37
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:56
-
11:26
-
11:19
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:44
-
10:38
-
10:28
-
10:08
-
09:57
-
09:39
-
09:33
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
07:41
-
06:17
-
06:00
-
05:18
-
02:58