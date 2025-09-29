Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камилла Рахимова/Лаура Зигемунд — Эри Ходзуми/Фансянь У, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:1, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Камилла Рахимова и Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине
Комментарии

Российская теннисистка Камилла Рахимова и немка Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. Во втором круге они одержали победу над дуэтом Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Китай) со счётом 6:1, 5:7, 1:0 [10:8].

Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 10:55 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
К. Рахимова Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 1 10
1 		7 0 8
         
Эри Ходзуми
Япония
Эри Ходзуми
Фансянь У
Китайский Тайбэй
Фансянь У
Э. Ходзуми Ф. У

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Рахимова и Зигемунд выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Рахимова и Зигемунд сыграют с действующими чемпионками турнира в Пекине итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Материалы по теме
Ждём Медведева на корте в Пекине! А Алькарас в Токио проиграл сет на пути к финалу. LIVE!
Live
Ждём Медведева на корте в Пекине! А Алькарас в Токио проиграл сет на пути к финалу. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android