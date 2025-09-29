Камилла Рахимова и Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине
Поделиться
Российская теннисистка Камилла Рахимова и немка Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. Во втором круге они одержали победу над дуэтом Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Китай) со счётом 6:1, 5:7, 1:0 [10:8].
Пекин — парный разряд (ж). 2-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 10:55 МСК
Камилла Рахимова
Лаура Зигемунд
К. Рахимова Л. Зигемунд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|1 10
|
|7
|0 8
Эри Ходзуми
Фансянь У
Э. Ходзуми Ф. У
Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Рахимова и Зигемунд выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале Рахимова и Зигемунд сыграют с действующими чемпионками турнира в Пекине итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
13:00
-
12:47
-
12:37
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:56
-
11:26
-
11:19
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:44
-
10:38
-
10:28
-
10:08
-
09:57
-
09:39
-
09:33
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
07:41
-
06:17
-
06:00
-
05:18
-
02:58
-
00:53
-
00:29
-
00:14
- 28 сентября 2025
-
23:55
-
23:36
-
23:04