Камилла Рахимова и Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Камилла Рахимова и немка Лаура Зигемунд вышли в четвертьфинал на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. Во втором круге они одержали победу над дуэтом Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Китай) со счётом 6:1, 5:7, 1:0 [10:8].

Матч продолжался 1 час 46 минут. За это время Рахимова и Зигемунд выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Рахимова и Зигемунд сыграют с действующими чемпионками турнира в Пекине итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.