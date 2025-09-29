Скидки
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану – Джессика Пегула, результат матча 29 сентября 2025, счет 1:2, 3-й круг турнира в Пекине

Пегула с «баранкой» победила Радукану, отыграв три матчбола в 3-м круге турнира в Пекине
Комментарии

Седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в матче третьего круга британскую теннисистку Эмму Радукану (32-я ракетка мира) со счётом 3:6, 7:6 (11:9), 6:0.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 11:00 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 9 0
3 		7 11 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За время матча Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Радукану сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

За право выйти в четвертьфинал турнира в Пекине Джессика Пегула поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

