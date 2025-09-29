Пегула с «баранкой» победила Радукану, отыграв три матчбола в 3-м круге турнира в Пекине

Седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в матче третьего круга британскую теннисистку Эмму Радукану (32-я ракетка мира) со счётом 3:6, 7:6 (11:9), 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За время матча Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Радукану сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.

За право выйти в четвертьфинал турнира в Пекине Джессика Пегула поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.