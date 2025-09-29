Пегула с «баранкой» победила Радукану, отыграв три матчбола в 3-м круге турнира в Пекине
Седьмая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв в матче третьего круга британскую теннисистку Эмму Радукану (32-я ракетка мира) со счётом 3:6, 7:6 (11:9), 6:0.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 11:00 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 9
|0
|
|7 11
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За время матча Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Радукану сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
За право выйти в четвертьфинал турнира в Пекине Джессика Пегула поспорит с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
