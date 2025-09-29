Скидки
Матч-центр:
Главная Теннис Новости

18-летняя Мирра Андреева одержала 40-ю победу в 2025 году на турнирах WTA

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала юбилейную 40-ю победу на турнирах WTA в одиночном разряде в 2025 году.

Сегодня, 29 сентября, Андреева обыграла испанку Джессику Бузас Манейро и вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). За выход в четвертьфинал россиянка поборется с представительницей Великобритании Сонай Картал.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 06:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

В нынешнем сезоне Мирра Андреева выиграла два титула — «тысячники» в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Лучшими результатами 18-летней россиянки на турнирах «Большого шлема» стали выходы в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.


