18-летняя Мирра Андреева одержала 40-ю победу в 2025 году на турнирах WTA
Поделиться
Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала юбилейную 40-ю победу на турнирах WTA в одиночном разряде в 2025 году.
Сегодня, 29 сентября, Андреева обыграла испанку Джессику Бузас Манейро и вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). За выход в четвертьфинал россиянка поборется с представительницей Великобритании Сонай Картал.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 06:10 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
В нынешнем сезоне Мирра Андреева выиграла два титула — «тысячники» в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Лучшими результатами 18-летней россиянки на турнирах «Большого шлема» стали выходы в четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
14:10
-
13:55
-
13:32
-
13:24
-
13:20
-
13:07
-
13:00
-
12:47
-
12:37
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:56
-
11:26
-
11:19
-
11:10
-
11:01
-
10:50
-
10:44
-
10:38
-
10:28
-
10:08
-
09:57
-
09:39
-
09:33
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
07:41
-
06:17
-
06:00
-
05:18
-
02:58