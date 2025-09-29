Скидки
Шелтон назвал виды спорта, в которых его может обыграть Тринити Родман

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, в каких видах спорта его девушка футболистка Тринити Родман может его обыграть.

— Назови три вида спорта, в которых твоя девушка Тринити тебя легко обыграет.
(Смеётся.) Три вида спорта, в которых Тринити меня легко обыграет? Футбол…

— Сложно выбрать, да?
— Она хороша в баскетболе, но в этом ей не превзойти меня. Футболисты хороши физически, так что, возможно, она будет лучше меня в беге на длинной дистанции. И третий спорт, в котором она лучше меня… Давай скажем, гольф. Она хорошо играет, – сказал Шелтон в интервью «Больше!».

23-летняя Тринити Родман является олимпийской чемпионкой – 2024 в Париже в составе сборной США. Она играет за клуб «Вашингтон Спирит» в Женской национальной футбольной лиге (NWSL).

