Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о матче с Марожаном: доволен тем, как сегодня боролся

Синнер — о матче с Марожаном: доволен тем, как сегодня боролся
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился своими ощущениями после матча 1/4 финала турнира АТР-500 в Пекине с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Синнер одержал победу со счётом 6:1, 7:5.

Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 09:25 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

«Чувствую, что очень хорошо начал первый сет. Во втором мы оба играли здорово. У меня были брейк-пойнты при 4:3, но я их не реализовал. Я знал ещё до матча, что его уровень может быть очень высоким. Когда он подавал на сет, допустил пару невынужденных ошибок, что позволило мне вернуться и выиграть матч в двух партиях. Конечно, здесь играет роль и психология, и то, как ты приходишь к этому моменту. Я старался бороться. Пару раз удерживал подачу при 0:30. Доволен тем, как я боролся сегодня. Посмотрим, что ждёт в следующем раунде», – сказал Синнер в интервью на корте после матча.

В полуфинале турнира в Пекине Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минором, занимающим восьмую строчку рейтинга.

Материалы по теме
«Это смелый и правильный настрой». Муратоглу высказался об изменениях в игре Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android