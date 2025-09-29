Синнер — о матче с Марожаном: доволен тем, как сегодня боролся

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился своими ощущениями после матча 1/4 финала турнира АТР-500 в Пекине с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Синнер одержал победу со счётом 6:1, 7:5.
«Чувствую, что очень хорошо начал первый сет. Во втором мы оба играли здорово. У меня были брейк-пойнты при 4:3, но я их не реализовал. Я знал ещё до матча, что его уровень может быть очень высоким. Когда он подавал на сет, допустил пару невынужденных ошибок, что позволило мне вернуться и выиграть матч в двух партиях. Конечно, здесь играет роль и психология, и то, как ты приходишь к этому моменту. Я старался бороться. Пару раз удерживал подачу при 0:30. Доволен тем, как я боролся сегодня. Посмотрим, что ждёт в следующем раунде», – сказал Синнер в интервью на корте после матча.
В полуфинале турнира в Пекине Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минором, занимающим восьмую строчку рейтинга.
- 29 сентября 2025
