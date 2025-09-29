Карлос Алькарас в трёх сетах обыграл Каспера Рууда и вышел в финал турнира в Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В полуфинале он одержал волевую победу над норвежцем Каспером Руудом (12-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Алькарас выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Рууда семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За титул на «пятисотнике» в Токио Карлос Алькарас поборется с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.