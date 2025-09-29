Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Каспер Рууд, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:1, полуфинал ATP 500 Токио

Карлос Алькарас в трёх сетах обыграл Каспера Рууда и вышел в финал турнира в Токио
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В полуфинале он одержал волевую победу над норвежцем Каспером Руудом (12-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Токио (м). 1/2 финала
29 сентября 2025, понедельник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Алькарас выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Рууда семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За титул на «пятисотнике» в Токио Карлос Алькарас поборется с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.

Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
Материалы по теме
Ждём матч Медведева в Пекине! Мирра победила, а Алькарас пробился в финал Токио. LIVE!
Live
Ждём матч Медведева в Пекине! Мирра победила, а Алькарас пробился в финал Токио. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android