Карлос Алькарас в трёх сетах обыграл Каспера Рууда и вышел в финал турнира в Токио
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В полуфинале он одержал волевую победу над норвежцем Каспером Руудом (12-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Токио (м). 1/2 финала
29 сентября 2025, понедельник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
Каспер Рууд
К. Рууд
Матч продолжался 2 часа 10 минут. За это время Алькарас выполнил 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Рууда семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За титул на «пятисотнике» в Токио Карлос Алькарас поборется с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем.
