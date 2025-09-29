«Ожидаю очень тяжёлый матч». Синнер — о предстоящей встрече с де Минором

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира АТР-500 в Пекине с австралийцем Алексом де Минором.

– У тебя счёт 10-0 по личным встречам с Алексом де Минором. Ожидаешь, что он попробует что-то новое по сравнению с тем, как обычно играет?

– Конечно. Думаю, что здесь условия довольно специфические. Корт местами довольно медленный, особенно со старыми мячами. Пробить его будет очень трудно. Он один из самых быстрых игроков в туре. Но для меня это отличный вызов. За последние месяцы он сильно прибавил, показывает отличный теннис. Сегодня он провёл не так много, но в предыдущих раундах играл очень хорошо. Я ожидаю очень тяжёлый матч. Надеемся, что получится отличный поединок, – сказал Синнер в интервью на корте после матча 1/4 финала турнира в Пекине.

Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 1 октября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.