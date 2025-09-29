Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Тяжело, если самолёт утром». Синнер — об адаптации после перелётов

«Тяжело, если самолёт утром». Синнер — об адаптации после перелётов
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как он адаптируется к турнирам после резкой смены часовых поясов при долгих перелётах к турнирам.

– Когда ты приезжаешь так далеко, например из Европы в Китай, сколько времени уходит на то, чтобы перестроиться, справиться со сменой часовых поясов и почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы показывать лучший теннис? Насколько близко ты сейчас к этому состоянию?
– Смена часовых поясов… Думаю, каждый раз всё немного по-разному. Много зависит от того, во сколько ты прилетаешь. Для меня тяжело, если самолёт утром: можно проспать весь день, и тогда очень сложно войти в ритм.
Иногда условия подходят тебе чуть лучше, а иногда — нет, и тогда нужно больше времени на адаптацию. Ты подстраиваешь расписание тренировок, а также их объём.

В этот раз всё было нормально, даже чуть легче, чем обычно. Но опять же всё может меняться. Я всегда говорю, что через четыре дня на корте уже должен чувствовать себя достаточно хорошо, – сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции турнира в Пекине.

Материалы по теме
«Ожидаю очень тяжёлый матч». Синнер — о предстоящей встрече с де Минором
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android