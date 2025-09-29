«Тяжело, если самолёт утром». Синнер — об адаптации после перелётов

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как он адаптируется к турнирам после резкой смены часовых поясов при долгих перелётах к турнирам.

– Когда ты приезжаешь так далеко, например из Европы в Китай, сколько времени уходит на то, чтобы перестроиться, справиться со сменой часовых поясов и почувствовать себя достаточно комфортно, чтобы показывать лучший теннис? Насколько близко ты сейчас к этому состоянию?

– Смена часовых поясов… Думаю, каждый раз всё немного по-разному. Много зависит от того, во сколько ты прилетаешь. Для меня тяжело, если самолёт утром: можно проспать весь день, и тогда очень сложно войти в ритм.

Иногда условия подходят тебе чуть лучше, а иногда — нет, и тогда нужно больше времени на адаптацию. Ты подстраиваешь расписание тренировок, а также их объём.

В этот раз всё было нормально, даже чуть легче, чем обычно. Но опять же всё может меняться. Я всегда говорю, что через четыре дня на корте уже должен чувствовать себя достаточно хорошо, – сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции турнира в Пекине.