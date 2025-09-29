Алькарас вышел в 9-й финал подряд. С 1990 года такое достижение покорялось только «Биг-3»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал на девятом турнире ATP подряд. Сегодня, 29 сентября, он одержал волевую победу над норвежцем Каспером Руудом со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в полуфинале соревнований ATP-500 в Токио (Япония).

Серия финалов Алькараса тянется с «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Из восьми сыгранных финалов испанец проиграл лишь два — на грунтовом «пятисотнике» в Барселоне (Испания) датчанину Хольгеру Руне и на Уимблдоне-2025 итальянцу Яннику Синнеру.

С 1990 года в девять и более финалов подряд выходили только представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер (17 финалов в 2005-2006 годы), серб Новак Джокович (17, 2015-2016) и испанец Рафаэль Надаль (9, 2013).