Меншик назвал причину своего снятия с матча с де Минором в Пекине
19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик рассказал о причинах своего снятия с четвертьфинального матча турнира АТР-500 в Пекине, в котором он встречался с австралийцем Алексом де Минором (1:4, отказ).
Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 08:10 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
Якуб Меншик
Я. Меншик
«Я отдал сегодня всё, что мог, но, к сожалению, не смог показать игру на 100%. Последние дни и недели были очень напряжёнными, и моему организму, особенно колену — нужно немного времени на восстановление. Моя цель сейчас — быть полностью готовым выступить уже в эти выходные в Шанхае.
В целом это была действительно отличная неделя здесь, в Пекине, и я очень благодарен за невероятную поддержку со стороны всех в Китае. До скорой встречи!» – написал Меншик в своём аккаунте в социальной сети Х.
