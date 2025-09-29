Меншик назвал причину своего снятия с матча с де Минором в Пекине

19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик рассказал о причинах своего снятия с четвертьфинального матча турнира АТР-500 в Пекине, в котором он встречался с австралийцем Алексом де Минором (1:4, отказ).

«Я отдал сегодня всё, что мог, но, к сожалению, не смог показать игру на 100%. Последние дни и недели были очень напряжёнными, и моему организму, особенно колену — нужно немного времени на восстановление. Моя цель сейчас — быть полностью готовым выступить уже в эти выходные в Шанхае.

В целом это была действительно отличная неделя здесь, в Пекине, и я очень благодарен за невероятную поддержку со стороны всех в Китае. До скорой встречи!» – написал Меншик в своём аккаунте в социальной сети Х.