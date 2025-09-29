Скидки
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева повторила достижение Винус Уильямс на турнирах WTA-1000

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала 38-ю победу в карьере на турнирах категории WTA-1000. Сегодня, 29 сентября, Андреева обыграла испанку Джессику Бузас Манейро и вышла в четвёртый круг в Пекине (Китай).

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 06:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

По количеству побед на «тысячниках» (и эквивалентных им турнирах Tier 1) до достижения 19 лет Мирра сравнялась с семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Винус Уильямс. Они делят пятое место по этому показателю. Андреевой исполнится 19 в апреле 2026 года.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Пекине россиянка поборется с представительницей Великобритании Сонай Картал.

18-летняя Мирра Андреева одержала 40-ю победу в 2025 году на турнирах WTA
