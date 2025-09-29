Скидки
Теннис

«Это всегда грустно видеть». Швёнтек — о снятии Осорио с матча в Пекине

«Это всегда грустно видеть». Швёнтек — о снятии Осорио с матча в Пекине
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ощущениями после матча третьего круга турнира WTA-1000 в Пекине, в котором она встречалась с представительницей Колумбии Камилой Осорио, которая отказалась от продолжения борьбы в матче после первого сета из-за травмы (6:0, отказ Осорио).

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 09:40 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
0
         
Камила Осорио
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио

«Конечно, мне жаль Камилу, потому что она всегда отдаётся на 100%. Она сказала мне, что получила травму в самом начале матча. Это всегда грустно видеть, потому что мы хотим именно соревноваться. Она не смогла.
Но в целом, если не брать это в расчёт, я считаю, что хорошо сыграла первый сет и использовала свою игру, чтобы оказывать давление на Камилу», – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.

За право сыграть в четвертьфинале турнира в Пекине Швёнтек поспорит с американкой Эммой Наварро.

