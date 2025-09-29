Лёнер Тьен на отказе Лоренцо Музетти в третьем сете вышел в полуфинал турнира в Пекине

52-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Его соперник, девятый номер рейтинга итальянец Лоренцо Музетти, не смог доиграть матч и снялся при счёте 4:6, 6:3, 3:0 в пользу Тьена.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Тьен не выполнил подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Музетти шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В полуфинале турнира в Пекине Тьен сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).