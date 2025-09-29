Определилась соперница Анастасии Потаповой по матчу 1/8 финала турнира в Пекине
Поделиться
27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине, после того как её соперница по матчу третьего круга китаянка Чжэн Циньвэнь отказалась от продолжения борьбы в третьем сете встречи при счёте 4:6, 6:3, 0:3.
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 14:10 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|0
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Линда Носкова выполнила четыре подачи навылет, допустив шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми. Чжэн Циньвэнь подала восемь эйсов за матч, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти.
В 1/8 финала турнира в Пекине Линда Носкова сразится с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
17:14
-
16:56
-
16:40
-
16:24
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
15:55
-
15:51
-
15:40
-
15:40
-
15:32
-
15:13
-
15:05
-
14:54
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:32
-
13:24
-
13:20
-
13:07
-
13:00
-
12:47
-
12:37
-
12:34
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
11:56
-
11:26
-
11:19
-
11:10