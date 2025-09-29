Определилась соперница Анастасии Потаповой по матчу 1/8 финала турнира в Пекине

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине, после того как её соперница по матчу третьего круга китаянка Чжэн Циньвэнь отказалась от продолжения борьбы в третьем сете встречи при счёте 4:6, 6:3, 0:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Линда Носкова выполнила четыре подачи навылет, допустив шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми. Чжэн Циньвэнь подала восемь эйсов за матч, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала турнира в Пекине Линда Носкова сразится с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.