Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова — Чжэн Циньвэнь, результат матча 29 сентября 2025, счет 2:1, 3-й круг турнира в Пекине

Определилась соперница Анастасии Потаповой по матчу 1/8 финала турнира в Пекине
Комментарии

27-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Пекине, после того как её соперница по матчу третьего круга китаянка Чжэн Циньвэнь отказалась от продолжения борьбы в третьем сете встречи при счёте 4:6, 6:3, 0:3.

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 14:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		3 3
4 		6 0
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Теннисистки провели на корте 1 час 46 минут. За время матча Линда Носкова выполнила четыре подачи навылет, допустив шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из восьми. Чжэн Циньвэнь подала восемь эйсов за матч, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать два брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала турнира в Пекине Линда Носкова сразится с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Материалы по теме
Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
Live
Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android