Определились финалисты турнира ATP-500 в Токио

На турнире категории АТР-500 в японском Токио завершились поединки стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований. Матч за титул в столице Японии состоится завтра, 30 сентября.

Теннис. Турнир АТР-500 в Токио (Япония). Финал:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тейлор Фриц (США, 2).

Карлос Алькарас лидирует в счёте личных встреч теннисистов — 3-1.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимал участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).