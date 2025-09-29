Скидки
Определились финалисты турнира ATP-500 в Токио

На турнире категории АТР-500 в японском Токио завершились поединки стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований. Матч за титул в столице Японии состоится завтра, 30 сентября.

Теннис. Турнир АТР-500 в Токио (Япония). Финал:

Карлос Алькарас лидирует в счёте личных встреч теннисистов — 3-1.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимал участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).

Алькарас вышел в 9-й финал подряд. С 1990 года такое достижение покорялось только «Биг-3»
