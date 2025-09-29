Швёнтек: травм много, и это из-за слишком длинного и интенсивного сезона

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о том, как длительный сезон влияет на выбор турниров теннисистами, отметив, что к концу года увеличивается количество снятий с матчей.

– Сегодня было много снятий с турнира. Это потому что сезон подходит к концу? Как выбирать турниры во второй половине года, чтобы избежать усталости и травм?

– Да, думаю, это разумный вопрос. Сезон длинный, и во второй половине игроки, конечно, более уставшие. И азиатская серия — самая трудная часть, потому что вроде бы конец сезона близко, однако нужно ещё бороться.

Не знаю, как дальше будет выглядеть моя карьера. Возможно, придётся выбирать турниры и пропускать некоторые, даже обязательные. С этими правилами WTA стало очень тяжело. Не думаю, что топ-теннисисты смогут сыграть все шесть турниров категории 500, например. Просто невозможно вписать это в календарь.

Поэтому нужно быть умными, думать в первую очередь о здоровье, а не о правилах. Это сложно. Раз уж я решила играть все обязательные турниры, то просто нужно заботиться о теле, о восстановлении. У меня хорошая команда, которая помогает. Я достаточно опытна, чтобы знать, что делать. Физически я в порядке. Но да, травм много, и это из-за слишком длинного и интенсивного сезона, – сказала Швёнтек на послематчевой пресс-конференции.