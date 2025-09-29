Скидки
Гауфф рассказала, почему приняла решение инвестировать деньги в женский баскетбол

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, почему она приняла решение инвестировать в женскую баскетбольную лигу Unrivaled.

– Ты стала инвестором в лигу Unrivaled. Расскажи, как ты приняла решение.
– Да, я инвестор. Во-первых, я видела, что многие известные имена тоже инвестировали, и подумала: «Почему бы и нет?». Кроме того, главой лиги стала Микки Лоулер, она из тенниса, у меня с ней личная связь. Она и команда пригласили меня, и я согласилась. Я люблю баскетбол, это мой второй любимый вид спорта после тенниса. Я фанат Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

Я посетила все объекты, и можно сказать, что они во многом смоделированы по примеру тенниса: детские комнаты, раздевалки. Это подняло стандарт для женского баскетбола. Думаю, многие команды WNBA последуют примеру, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Пекине.

