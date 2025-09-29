Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 29 сентября

29 сентября в Пекине (Китай) прошёл шестой игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Третий круг. Результаты матчей 29 сентября (время — московское):

Мирра Андреева (Россия, 4) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:1;