Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 29 сентября
29 сентября в Пекине (Китай) прошёл шестой игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Третий круг. Результаты матчей 29 сентября (время — московское):
- Мирра Андреева (Россия, 4) – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:4, 6:1;
- Александра Саснович (Беларусь, Q) – Марта Костюк (Украина, 23) – 4:6, 2:6;
- Луис Буассон (Франция) – Эмма Наварро (США, 16) – 2:6, 0:1 (отказ Буассон);
- Майя Джойт (Австралия) – Сонай Картал (Великобритания) – 3:6, 2:6;
- Ига Швёнтек (Польша, 1) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:0, 0:0 (отказ Осорио);
- Эмма Радукану (Великобритания, 30) – Джессика Пегула (США, 5) – 6:3, 6:7 (9:11), 0:6;
- Зейнеп Сёнмез (Турция) – Анастасия Потапова (Россия) – 3:6, 5:7;
- Линда Носкова (Чехия, 26) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – 6:4, 3:6, 3:0 (отказ Циньвэнь).
Материалы по теме
Комментарии