Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 29 сентября

29 сентября в Пекине (Китай) прошёл шестой игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Третий круг. Результаты матчей 29 сентября (время — московское):

  • Александра Саснович (Беларусь, Q) – Марта Костюк (Украина, 23) – 4:6, 2:6;
  • Луис Буассон (Франция) – Эмма Наварро (США, 16) – 2:6, 0:1 (отказ Буассон);
  • Майя Джойт (Австралия) – Сонай Картал (Великобритания) – 3:6, 2:6;
  • Ига Швёнтек (Польша, 1) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:0, 0:0 (отказ Осорио);
  • Эмма Радукану (Великобритания, 30) – Джессика Пегула (США, 5) – 6:3, 6:7 (9:11), 0:6;
  • Зейнеп Сёнмез (Турция) – Анастасия Потапова (Россия) – 3:6, 5:7;
  • Линда Носкова (Чехия, 26) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – 6:4, 3:6, 3:0 (отказ Циньвэнь).
Сетка турнира в Пекине
Календарь турнира в Пекине
