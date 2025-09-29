Медведев — Зверев: россиянин выиграл первый сет четвертьфинала в Пекине
Сегодня, 29 сентября, проходит матч 1/4 финала на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым, занимающим третью строчку мирового рейтинга. Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Медведева.
Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|2
Александр Зверев
А. Зверев
Счёт личных встреч — 13-7 в пользу Медведева (10-7 на харде). Зверев поначалу вёл 4-0 и 5-1, но после 2019-го смог обыграть Даниила лишь в финале Итогового чемпионата — 2021 и в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати-2023. Последние четыре поединка взял россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году.
