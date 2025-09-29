«Мы с тобой закончили». Зверев эмоционально обратился к отцу в матче с Медведевым

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев эмоционально обратился к отцу во время четвертьфинального матча на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) с россиянином Даниилом Медведевым. После проигранного розыгрыша Александр не сдержал эмоций и высказался в адрес Зверева-старшего.

«Что ты смеёшься? Мы с тобой закончили на сегодня», — сказал Зверев отцу во время поединка.

Счёт личных встреч — 13-7 в пользу Медведева (10-7 на харде). Зверев поначалу вёл 4-0 и 5-1, но после 2019-го смог обыграть Даниила лишь в финале Итогового чемпионата — 2021 и в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати-2023. Последние четыре поединка взял россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году.