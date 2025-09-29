Александр Зверев получил предупреждение за бросок ракетки во время матча с Медведевым

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев получил предупреждение за бросок ракетки во время четвертьфинального матча на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) с россиянином Даниилом Медведевым. После проигранного гейма на своей подаче Зверев эмоционально бросил ракетку на корт.

Счёт личных встреч — 13-7 в пользу Медведева (10-7 на харде). Зверев поначалу вёл 4-0 и 5-1, но после 2019-го смог обыграть Даниила лишь в финале Итогового чемпионата — 2021 и в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати-2023. Последние четыре поединка взял россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году.