Александр Зверев получил предупреждение за бросок ракетки во время матча с Медведевым
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев получил предупреждение за бросок ракетки во время четвертьфинального матча на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) с россиянином Даниилом Медведевым. После проигранного гейма на своей подаче Зверев эмоционально бросил ракетку на корт.
Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александр Зверев
А. Зверев
Счёт личных встреч — 13-7 в пользу Медведева (10-7 на харде). Зверев поначалу вёл 4-0 и 5-1, но после 2019-го смог обыграть Даниила лишь в финале Итогового чемпионата — 2021 и в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати-2023. Последние четыре поединка взял россиянин, в том числе на траве в полуфинале Галле в этом году.
