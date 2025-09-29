Скидки
Теннис

Даниил Медведев обыграл Зверева в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине

Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале Медведев уверенно обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Зверева ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Медведев пятый раз подряд одолел Зверева. В полуфинале он сразится с американцем Лёнером Тьеном. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
