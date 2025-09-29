Даниил Медведев обыграл Зверева в четвертьфинале турнира ATP-500 в Пекине
Поделиться
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале Медведев уверенно обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Александр Зверев
А. Зверев
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Зверева ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
Медведев пятый раз подряд одолел Зверева. В полуфинале он сразится с американцем Лёнером Тьеном. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
18:56
-
18:48
-
18:39
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:14
-
16:56
-
16:40
-
16:24
-
16:12
-
16:09
-
15:55
-
15:55
-
15:51
-
15:40
-
15:40
-
15:32
-
15:13
-
15:05
-
14:54
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:32
-
13:24
-
13:20
-
13:07
-
13:00
-
12:47
-
12:37
-
12:34
-
12:20