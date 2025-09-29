Даниил Медведев пятый раз подряд победил Александра Зверева

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пятый раз подряд обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева.Сегодня, 29 сентября, Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Теперь счёт личных встреч — 14-7 в пользу Медведева (11-7 — на харде). Зверев поначалу вёл 4-0 и 5-1, но после 2019-го смог обыграть Даниила лишь в финале Итогового чемпионата — 2021 и в 1/8 «Мастерса» в Цинциннати-2023.

В полуфинале Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.