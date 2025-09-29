Скидки
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев пятый раз подряд победил Александра Зверева

Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пятый раз подряд обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева.Сегодня, 29 сентября, Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча теннисистов завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (м). 1/4 финала
29 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Теперь счёт личных встреч — 14-7 в пользу Медведева (11-7 — на харде). Зверев поначалу вёл 4-0 и 5-1, но после 2019-го смог обыграть Даниила лишь в финале Итогового чемпионата — 2021 и в 1/8 «Мастерса» в Цинциннати-2023.

В полуфинале Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

