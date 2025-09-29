Скидки
Карлос Алькарас установил персональный рекорд по количеству побед за календарный год

Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 66-ю победу в сезоне. Он установил персональный рекорд по количеству выигранных матчей за год.

Сегодня, 29 сентября, Алькарас одержал волевую победу над норвежцем Каспером Руудом со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в полуфинале соревнований ATP-500 в Токио (Япония).

За титул на «пятисотнике» в Токио Карлос Алькарас поборется с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис.

