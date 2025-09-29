«Молодчина, очень рада за него!» Кузнецова — о победе Медведева над Зверевым

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на выход 18-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В четвертьфинале он уверенно обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Даниил Медведев вышел в полуфинал „пятисотника“ в Пекине, одолев Александра Зверева. Поздравляю! Молодчина, очень рада за него! Болею и переживаю!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Медведев пятый раз подряд одолел Зверева. В полуфинале он сразится с американцем Лёнером Тьеном. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.