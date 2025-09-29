Скидки
Теннис

«Я играл отлично». Медведев — о своём победном матче со Зверевым

«Я играл отлично». Медведев — о своём победном матче со Зверевым
Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший представителя Германии Александра Зверева (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира в Пекине, высоко оценил своё выступление в поединке.

«Я играл отлично, контролировал ход матча. Чувствовал, что у меня есть все шансы.

Кажется, у него был лишь один гейм на моей подаче, в котором он оказал на меня большое давление, но я, к счастью, действовал хорошо, чтобы отыграться. Кроме того, я и сам, мне кажется, оказал на него давление, показал хорошую игру, очень рад победе.

Сыграл именно так, как хотел: агрессивно, когда это надо, почти не промахивался, был решительным там, где это было нужно. Я определённо совершенствуюсь и с нетерпением жду, что смогу стараться прогрессировать ещё больше», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В полуфинале открытого чемпионата Китая Даниил Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном.

