Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Пекине

29 сентября в Пекине (Китай) прошёл пятый игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами полуфиналистов соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500 в Пекине (Япония). Полуфиналы:

Даниил Медведев (Россия) — Лёнер Тьен (США);

Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).

В полуфинале турнира в Пекине 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном. А второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором.

Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.