Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Пекине

Определились все полуфиналисты турнира АТР-500 в Пекине
Комментарии

29 сентября в Пекине (Китай) прошёл пятый игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. Завершились все матчи четвертьфинальной стадии турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами полуфиналистов соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500 в Пекине (Япония). Полуфиналы:

  • Даниил Медведев (Россия) — Лёнер Тьен (США);
  • Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минор (Австралия).

В полуфинале турнира в Пекине 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с американцем Лёнером Тьеном. А второй номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором.

Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Медведев — в полуфинале Пекина! Он впервые за два года победил на харде игрока из топ-3
Медведев — в полуфинале Пекина! Он впервые за два года победил на харде игрока из топ-3
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android