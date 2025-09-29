Скидки
Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 29 сентября

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 29 сентября
Комментарии

29 сентября в Пекине (Китай) прошёл пятый игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, 1/4 финала. Результаты на 29 сентября:

Алекс де Минор (Австралия, 3) — Якуб Меншик (Чехия, 7) — 4:1, отказ Меншика;

Янник Синнер (Италия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:1, 7:5;

Лёнер Тьен (США) — Лоренцо Музетти (Италия, 4) — 4:6, 6:3, 3:0, отказ Музетти;

Даниил Медведев (Россия, 8) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 6:3.

Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

