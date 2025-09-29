Скидки
Теннис

«Не было мыслей, что могу кому-то проиграть». Яценко — о титуле на турнире WTA-125

«Не было мыслей, что могу кому-то проиграть». Яценко — о титуле на турнире WTA-125
Российская теннисистка Полина Яценко ответила на вопрос, ожидали ли они с командой победы на турнире серии WTA-125 в Калдаш-да-Раинье.

«До турнира мы не загадывали совсем. Но когда вышла сетка, от матча к матчу мы разговаривали про соперниц, и мыслей, что я могу кому-то проиграть, не было.

Даже когда я играла с Плишковой, тренер мне сказал: «Полина, по-хорошему ты вообще должна с запасом выигрывать. Тут главное — не дать задней, не испугаться просто из-за её регалий. Для неё это один из первых турниров в году, а у тебя уже есть матчи сыгранные — преимущество в этом плане на твоей стороне. Поэтому тут главное — всё зависит от твоего желания и настроя», — сказала Яценко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полная версия беседы выйдет на нашем сайте во вторник, 30 сентября, в 10:00 мск.

