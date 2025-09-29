«За полчаса до матча начала переживать». Россиянка Яценко — о победе над Плишковой

Российская теннисистка Полина Яценко рассказала, как победила Каролину Плишкову на пути к титулу серии WTA-125 в Калдаш-да-Раинье.

«Вообще, до самого выхода на корт я вообще не переживала, была в себе уверена, потому что видела свои результаты и чувствовала, что я сейчас в игре.

За полчаса до матча начала чуть-чуть переживать. Но я волновалась не из-за того, что играю с Плишковой, а потому что у меня была не очень хорошая разминка, и я начала переживать, что сама себе могу помешать сегодня. Если уступлю из-за того, что она меня переиграет — окей, но я не хочу проигрывать из-за того, что сама себе помешала.

Из-за этого чуть-чуть переживала, но, слава богу, справилась. Хотя именно в матче с ней я играла средне. То есть я знала, что могу лучше, но такой был день, и это особенно дорого стоит, потому что легко выигрывать, когда ты на коне. А когда ты во время игры смог совладать с собой, справиться с трудностями — это ещё дороже», — сказала Яценко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Арине Полуяновой.

Полная версия беседы выйдет на нашем сайте во вторник, 30 сентября, в 10:00 мск.