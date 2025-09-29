Карлос Алькарас опубликовал пост после выхода в финал турнира ATP-500 в Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам выхода в финал соревнований ATP-500 в Токио (Япония).

«Сегодня была отличная битва с Руудом. Мы снова в финале», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 29 сентября, в полуфинале турнира в Токио Алькарас одержал волевую победу над норвежцем Каспером Руудом. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

За титул на «пятисотнике» в Токио Карлос Алькарас поборется с пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем. Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис.