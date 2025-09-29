Крейчикова опубликовала пост после досрочного завершения азиатской серии турниров

34-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова опубликовала пост после досрочного завершения матча 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она не смогла продолжить поединок с 39-й ракеткой мира американской теннисисткой Маккартни Кесслер.
«Такие моменты, как этот, никогда не даются легко… Я была в восторге от этой азиатской серии, с нетерпением ждала каждого момента на корте и за его пределами. Но, к сожалению, из-за травмы всё закончилось раньше, чем я ожидала. После вчерашнего стало ясно, что всё гораздо серьёзнее, чем я думала изначально. Пока не знаю, сколько времени займёт восстановление. Я возвращаюсь в Европу, чтобы встретиться со своей медицинской командой и сосредоточиться на том, чтобы шаг за шагом поправляться.
Я надеялась, что эта часть сезона пройдёт не так, как оказалось. Благодарю за удивительные впечатления, которые я получила здесь, и прежде всего за невероятную поддержку, которую я получила от вас. Каждое сообщение, каждое слово поддержки, каждое приветствие — это действительно много значит для меня. Не могу дождаться, когда вернусь. Скоро снова увижу всех вас. Благодарю вас от всего сердца», — написала Крейчикова на своей странице в социальных сетях.
